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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدقهلية تشارك في التصفيات النهائية للدوري الثقافي المعلوماتي لمهرجان إبداع

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 شاركت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، الإدارة العامة للشباب بفريق مكون من 6 شباب في التصفيات النهائية للدوري الثقافي المعلوماتي بمهرجان إبداع مراكز الشباب في موسمه الرابع 2022 - 2023، والذي ينفذ من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب التابعة للإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 1 حتي 4 سبتمبر الجاري بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة.

نافس فريق الشباب والرياضة بالدقهلية في الدوري الثقافي المعلوماتي، بمهرجان إبداع الموسم الرابع لمراكز الشباب 2022-2023، حيث جرت المنافسات على مستوى محافظات الجمهورية، فى المعارف والمعلومات حول الأدب والفن والثقافة والتاريخ والرياضة، ووصل إلى دور الستة عشر بمشاركة متميزة لفريق الدقهلية.

يضم المهرجان التنافس فى 13 مجال ومنهم الشعر بأنواعه الدورى الثقافى والفنون الشعبية والأفلام القصيرة و الألعاب الإلكترونية و التعليق الرياضى و العروض المسرحية والموسيقى والغناء الجماعى والفردي، الفنون التشكيلية والحرف التراثية والاشغال الفنية والموال الشعبى والإنشاد والفرق الموسيقية الباند.

جدير بالذكر أن مهرجان إبداع مراكز الشباب يعد فرصة لإكتشاف المواهب الشابة فى شتى المجالات ورعاية هذه المواهب للوصول بها الى العالمية وذلك فى إطار إهتمام مؤسسات الدولة بإكتشاف المواهب الشبابية، والعمل على تنميتها، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

تأتي مشاركة فريق الدقهلية فى الدوري الثقافي المعلوماتي، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، و نجوي صلاح وكيل الوزارة - رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وطارق دهب مدير عام الإدارة العامة للشباب، و بسمه ريحان منسق النشاط الثقافي والأندية الثقافية، وصلاح النجار منسق النشاط الديني، ونهي المنجي منسق التطوع.

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الإدارة المركزية الفنون التشكيلية الفرق الموسيقية المواهب الشابة لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية وزارة الشباب والرياضة

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