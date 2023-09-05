خصومات تصل لـ 20% على السلع.. مفاجآت في معارض أهلا مدارس بالمحافظات

كشف الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، تفاصيل معارض أهلا مدارس، مشيرا إلى أنه ننظم المبادرة للعام الثامن على التوالي.



وأضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لإقامة معارض أهلا مدارس لتوفير المستلزمات لكل الطلاب.



وتابع الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن 130 معرض أهلا مدارس و42 شادرا بالمراكز والقوافل المتحركة و2500 محل يشاركون في الأوكازيون.

معارض أهلا مدارس

وأشار الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إلى أن جميع معارض أهلا مدارس توفر جميع المستلزمات الدراسية، مؤكدا أنه خصومات تصل إلى 20% على السلع في معارض أهلا مدارس.

