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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحطيم الرقم القياسي لاصطياد أطول تمساح.. اعرف التفاصيل

الرقم القياسي لأصطياد
الرقم القياسي لأصطياد أطول تمساح .. طوله صادمة

أثارت مجموعة من الصيادين الجدل وذلك لتحطيمها للرقم القياسي لأطول تمساح قد تم اصطياده على الإطلاق وذلك في ولاية ميسيسيبي، حيث بلغ طوله 14 قدما و3 بوصات ويزن أكثر من 800 رطل.

 

ووفقا لموقع CNN قد عمل الصيادون تانر وايت، ودون وودز، وويل توماس، وجوي كلارك، من شركة Red Antler Processing، وهو متجر للقيام بمعالجة الألعاب والصيد، معا وذلك للقبض على التمساح الضخم، وذلك وفقا لما نشرته الشركة على "فيسبوك".

الرقم القياسي لأصطياد أطول تمساح .. طوله صادمة  

وقد أكدت إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك والمتنزهات في ميسيسيبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن طول تمساح يبلغ 14 قدما قد حطم الرقم القياسي للولاية "لأطول تمساح يتم اصطياده".

 

وأوضحت أن وزنه يبلغ حوالي 802.5 رطلا، أما محيط بطنه فقد يبلغ 66 بوصة ومحيط ذيله 46.5 بوصة ويمكن العثور على التماسيح  وذلك في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي.

أطول تمساح مصايد الأسماك وسائل التواصل

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