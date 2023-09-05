تحطيم الرقم القياسي لاصطياد أطول تمساح.. اعرف التفاصيل

أثارت مجموعة من الصيادين الجدل وذلك لتحطيمها للرقم القياسي لأطول تمساح قد تم اصطياده على الإطلاق وذلك في ولاية ميسيسيبي، حيث بلغ طوله 14 قدما و3 بوصات ويزن أكثر من 800 رطل.

ووفقا لموقع CNN قد عمل الصيادون تانر وايت، ودون وودز، وويل توماس، وجوي كلارك، من شركة Red Antler Processing، وهو متجر للقيام بمعالجة الألعاب والصيد، معا وذلك للقبض على التمساح الضخم، وذلك وفقا لما نشرته الشركة على "فيسبوك".

الرقم القياسي لأصطياد أطول تمساح .. طوله صادمة

وقد أكدت إدارة الحياة البرية ومصايد الأسماك والمتنزهات في ميسيسيبي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن طول تمساح يبلغ 14 قدما قد حطم الرقم القياسي للولاية "لأطول تمساح يتم اصطياده".

وأوضحت أن وزنه يبلغ حوالي 802.5 رطلا، أما محيط بطنه فقد يبلغ 66 بوصة ومحيط ذيله 46.5 بوصة ويمكن العثور على التماسيح وذلك في جميع أنحاء ولاية ميسيسيبي.