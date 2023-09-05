الإخوان استغلوا بوست لها بطريقة معادية لمصر.. نيفين عزت: حسابات وهمية

عرض الإعلامي نشأت الديهي، بوست لسيدة تدعى نيفين عزت استخدمته جماعة الإخوان الإرهابية بطريقة معادية للدولة المصرية .

وقال السيدة نيفين عزت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" البوست بتاعي من سنة واستغربت استغلال الإخوان لبوست خاص بي ".

وأضافت نيفين عزت :" أنا بحب بلدي وعندي غيرة على بلدي ودايما عايزة أشوف بلدي في أحسن حال ونضع حلول لأي شيء سلبي ".

وتابعت نيفين عزت :" الكتائب الإلكترونية التابعة للإخوان استخدمت البوست الخاص بي بطريقة معادية للدولة المصرية ".

واكملت نيفين عزت :" معظم التعليقات والشير للبوست الذي يروج له الغإخوان هم حسابات وهمية ومفبركة وليست حقيقية ".