نوع من الخضار يساعد في تقوية الذاكرة

يعد ضعف الذاكرة من أكثر المشكلات التي تواجه البشر من مختلف الأعمار ولكن هناك نوع من الخضار يساعد في التخلص منها

ووفقا لما جاء في موقع هيلث أنواع الخضار الورقية بمختلف أشكالها تساعد في التخلص من مشاكل الذاكرة

على سبيل المثال، يحتوي نصف كوب من السبانخ المطبوخة على 13% من احتياجك اليومي من فيتامين E و33% من حمض الفوليك. 4 5

من غير الواضح بالضبط كيف يمكن أن يحمي حمض الفوليك الدماغ، ولكن قد يكون ذلك عن طريق خفض مستويات الحمض الأميني المعروف باسم الهوموسيستين في الدم. قد تساهم المستويات العالية من الهوموسيستين في إتلاف الخلايا العصبية في الدماغ، ويساعد حمض الفوليك على تكسير الهوموسيستين.

كما تم ربط مستويات الهوموسيستين المرتفعة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب .

يمكن طهي الخضار الورقية الداكنة على البخار أو تقليبها لتشمل كطبق جانبي، أو إضافتها نيئة إلى العصائر، أو استخدامها كقاعدة للسلطة، أو خلطها مع الحساء المرق.



قالت مارثا كلير موريس، مديرة قسم التغذية وعلم الأوبئة التغذوية في قسم الطب الباطني بجامعة راش في شيكاغو، إن الكرنب والكرنب والسبانخ والبروكلي هي مصادر جيدة لفيتامين E والفولات .

