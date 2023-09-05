قرار جمهوري بالأسماء.. تعيين 67 مستشارا نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة

نشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر من رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين 67 نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة.

حمل القرار رقم 364 لسنة2023 وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 2023/6/14 ؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل.



وجاء قرار الجريدة الرسيمة: بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسة 2023/6/14؛ وبناء على ما عرضه وزير العدل؛ المقرر، يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة:

المستشار محمد عبد المحسن محمد محمد الشاهد، والمستشار مجدى فهمى حسب النبي حسين، والمستشار هشام محمود أحمد حسانين الديك، والمستشار إبراهيم يوسف محمد يوسف، والمستشار الدكتور محمود محمد متولى.

الدكتور رشدي فوزى رشدي إبراهيم، الدكتور مجدى محمود محمود القاضي والدكتور عصام أحمد عطية البهجى، الدكتور أشرف محمد على لبيب، والمستشار هاني محمود عبد الحميد على يونس، والدكتور أشرف أحمد عبد المنعم، والمستشار أحمد عبد الرازق أحمد هدية.

والمستشار ياسر محمد جنیدی سید والمستشار إبراهيم محمد إبراهيم موسى، والمستشار فريد عبد الفتاح على موسى شرف، والمستشار حمدي عوض عبد القادر مراد.