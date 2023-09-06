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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاكاو؟

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد الكاكاو.


الشيكولاتة او الكاكاو :
تستخرج الشيكولاتة الداكنة من بذور شجرة الكاكاو ، وهي أحسن أنواع الشيكولاتة ، وهي عبارة عن المادة الخام التي لا يوجد فيها إضافات ، وتحتوي الشيكولاتة على زبدة الكاكاو ومضادات الأكسدة والفلافونويدات والسيروتونين وحمض الشمع وحمض النخليك والألياف والسعرات الحرارية والدهون المشبعة والغير مشبعة والكافيين وحمض الزيتيك والأملاح المعدنية مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والمنجنيزوالكالسيوم والنحاس والزنك والحديد ، وفيتامين ا ، ب1 ، ب2 ، ب3 ، ه .
 

فوائد الشيكولاتة أو الكاكاو :
1- منشطة للدورة الدموية .
2- منشطة للمخ .
3- محسنة من تدفق الدم في الشرايين عند المدخنين .
4- واقية من الإصابة بانسداد أو تصلب الشرايين .
5- مخفضة لضغط الدم المرتفع .
6- واقية من الإصابة بأمراض القلب والجلطات .
7- مقللة من الإصابة بمرض السرطان .
8- محسنة من الحالة المزاجية .
9- محسنة لعملية الايض للمواد الغذائية .
10- واقية من الإصابة بتسوس الأسنان .
11- مقللة من تكدس الصفيحات الدموية .
12- مهدئة للأعصاب .
13- مقوية للقدرة الجنسية .
14- مغذية للشعر .
15- مقللة من تسمم الحمل .
الأمراض التي تعالجها الشيكولاتة أو الكاكاو :
1- الإجهاد والتوتر .
2- الاكتآب .
3- الدوخة والدوار .
4- الصداع .
5- آثار أشعة الشمس .
تحذير :
الإكثار من تناول الشيكولاتة قد يسبب الأرق ، أو الصداع .

 

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