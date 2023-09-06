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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال مشاركته بفعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية

رئيس جامعة المنصورة: مصر حققت طفرة في قطاع الصحة بفضل مبادرات الرئيس السيسي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة بفعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، والذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تحت شعار «سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة».

وحضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة، كما شارك في المؤتمر كل المعنيين بقضايا الصحة والسكان والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والممثلين عن المنظمات الأممية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ورواد الأعمال.. وبمشاركة أكثر من 8 آلاف شخص من مصر ودول العالم.
وأكد “خاطر” أن مصر حققت طفرة هائلة في قطاع الصحة من خلال المبادرات الرئاسية صحية وإنسانية غير المسبوقة للرئيس السيسي والتي ساهمت في الوصول للملايين وتقديم الخدمات الصحية المميزة للمواطن المصري، ونجحت هذه المبادرات في القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة 100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار ومضاعفة نفقات العلاج على نفقة الدولة.

الجدير بالذكر أن المؤتمر والذي ستستمر فعالياته حتى 8 سبتمبر الحالي، يتضمن  65 جلسة حوارية يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب.

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