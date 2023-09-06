طريقة تحضير شوربة كرات اللحم والذرة





قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة شوربة كرات اللحم والذرة.





شوربة كرات اللحم والذرة

المقادير:

عدد ثمان حبات كرات اللحم

بصلة صغيرة مفرومة

فصان ثوم مفرومان

كوب ذرة مثلجة

نصف كوب شعرية

نصف كوب مكرونة حجم وسط

ملح،فلفل أسود،بهارمشكلة،كركم

دارسين (قرفة) بودرة.

ملعقتين زيت ذرة.





الطريقة:

1- نضع الزيت في قدر ثم البصل والثوم نحمرهم حتي يصبح لونهم ذهبي مع التحريك المستمر.

2- بعد ذلك نضع كرات اللحم والذرة ثم نضيف كافة البهارات والملح والفلفل الآسود مع التقليب لمدة دقيقة ثم نضع لتر ماء ساخن ننتظرحتي يغلي الخليط ثم نضع الشعرية والمعكرونة.

3- نتركها حتى تنضج ونخفف النار لمدة عشرون دقيقة.