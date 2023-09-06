إمام عاشور يوجّه رسالة مؤثرة بعد العودة من الإصابة ومشاركته بأول مباراة ودية

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، جمهوره رسالة بعد العودة من الإصابة ومشاركته في مباراة الأهلي أمس أمام أولميني السلوفيني الودية عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب إمام عاشور عبر انستجرام: أول ماتش ليا بعد ٤ شهور إصابة يمكن أصعب 4 شهور في حياتي .. أحب أشكر كل الناس اللي تعبت معايا ودعموني خلال فترة إصابتي .. شكرًا علي جهدكم معايا.

وانتهت مباراة الأهلي أمس أمام أولميني السلوفيني الودية، والتي جمعت الفريقين استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك: "بمشاركة إمام عاشور ورضا سليم الأهلي يتغلب على ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل أهداف الأهلي الثلاثة محمود كهربا - محمد زعلوك - صلاح محسن".

وأقيمت مباراة الأهلي وديًا على هامش معسكر المارد الأحمر في النمسا، بعد مباراة ودية خاضها لاعبو المارد الأحمر بعمل فريقين من بينهم.