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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مرحلتها الفعالة «كونوا حذرين».. مسئول أوكراني: الحرب العالمية الثالثة بدأت

الحرب العالمية الثالثة
الحرب العالمية الثالثة

كشف سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف، أن الحرب العالمية الثالثة بدأت، وهي تجري الآن في أوكرانيا.

وقال دانيلوف خلال منتدى كييف للأمن، أمس الثلاثاء، إن "إصرار جميع مواطنينا يثبت أن أوكرانيا يجب أن تكون عضوًا في الناتو.. ونحن سنعزز الحلف، وإن الأحداث التي ستتطور في العالم لن تتوقف".

وأضاف “إذا كان أحد يعتبر أن الحرب العالمية الثالث لم تبدأ، فهذا خطأ كبير.. لقد  بدأت ومستمرة منذ فترة معينة في مرحلتها الهجينة، والآن دخلت في مرحلتها الفعالة”.

وتابع قوله "وإذا كان أحد يعتبر أن هذه هي تسوية الحسابات بين روسيا وأوكرانيا، فإن هذا خطأ والأمر أكثر تعقيدا بكثير".

وأشار دانيلوف إلى أن الظروف الجيوسياسية في العالم تشير إلى أن هذا النزاع ليس الأخير في العالم، معبرا عن رأيه بأنه بعد النزاع الأوكراني سيتغير دور الكثير من المؤسسات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إنه حذر أمريكا وحلف شمال الأطلسي “الناتو” من أن الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى صدام كبير مع روسيا، لكنهما لم يستجيبا لتحذيره حتى الآن.

وأضاف أوربان، في مقابلة مع الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون: “إذا أرسلت أي دولة غربية أي قوات على الأرض في أوكرانيا فهذا يعني حربا مباشرة بين الغرب وروسيا… ونحن في حرب عالمية ثالثة على الفور. إنها لحظة خطيرة للغاية الآن”.

وتابع: “من الواضح ليس فقط بالنسبة لي ولكن للجميع.. يدرك المواطنون العاديون أننا نعيش في لحظة خطيرة للغاية.. لذا، فإن الحرب العالمية الثالثة تطرق بابنا.. لذا، علينا أن نكون حذرين للغاية. وهذه هي رسالتي دائماً إلى أمريكا وكذلك إلى قمة الناتو: "كونوا حذرين”.

الحرب العالمية الثالثة أوكرانيا الحرب العالمية الناتو مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني

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