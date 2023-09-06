وزير الزراعة التونسي يبحث مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة آفاق التعاون المشترك

بحث وزير الزراعة والموارد المائية والصيد البحري في تونس عبدالمنعم بلعاتي مع الأمين العام المساعد للأمم المتحدة عبدالله الدردري آفاق التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة الأممية ومجالات تطويره.

وأكد الوزير – في بيان صادر الليلة - صعوبة المرحلة نتيجة تغير المناخ ومدى تأثيره على القطاع الزراعي، مبينا المجهودات التي تقوم بها الوزارة لتحقيق استدامة القطاع وصمود صغار الفلاحين على حد السواء، وفي هذا الإطار دعا الأمين العام المساعد للأمم المتحدة إلى مدى إمكانية تطوير التعاون للنهوض بالقطاع.

من جانبه، شدّد الأمين العام المساعد على استعداد المنظمة الكامل لدعم صغار الفلاحين وتطوير ترويج وتسويق المنتجات الزراعية على غرار التمور وزيت الزيتون وتقديم الدعم الفني والمالي لتطوير محطات التحلية باستعمال الطاقات المتجددة وإنشاء منصة خاصة لتمويل الشباب لبعث مشاريع فلاحية وتحقيق ديمومة القطاع.

واتفق الجانبان على بلورة هذه المقترحات لمشاريع يمكن تفعيلها عمليًا على أرض الواقع في أقرب الآجال.