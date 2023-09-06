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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن أشرف يشارك جمهوره أول يوم دراسة لابنه

صدى البلد

شارك أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي جمهوره أول يوم دراسى لابنه.

و نشر صورة برفقة أبنة عبر حسابة بموقع انستجرام و علق قائلا : أول يوم في المدرسة.

وكان قد أعتذر أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق والبنك الأهلي الحالي عن حضور حفل الموسم الذهبى المقرر إقامته مساء اليوم بإستاد مختار التتش بالجزيرة والذي سيتم خلاله تكريم الفرق التى حققت إنجازات في الموسم الماضي.

 

غياب أيمن أشرف

جاء غياب أيمن أشرف عن حضور الحفل، نظراً لتواجده في معسكر فريقه بالإسكندرية استعدادا للموسم الجديد.

 

 

بطولات أيمن أشرف مع الأهلي

ووجه النادى الأهلي، الدعوة لـ أيمن أشرف لحضور حفل تكريم الفريق بعد البطولات التى حصل عليها فريق الكرة فى الموسم الماضى وهي بطولة الدوري وكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا ولقبي السوبر المحلي.

 

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