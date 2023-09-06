أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وإفريقيا

أخبار مصر.. حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيادة السكانية، وأكد أنها تمثل مشكلة كبيرة للكثير من الدول، وأن عدد سكان إفريقيا سيصل خلال سنوات قليلة إلى 1.6 مليار نسمة.... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

أمر مطلوب.. السيسي يحذر من مشكلة كبيرة في مصر وإفريقيا

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من الزيادة السكانية، وأكد أنها تمثل مشكلة كبيرة للكثير من الدول، وأن عدد سكان إفريقيا سيصل خلال سنوات قليلة إلى 1.6 مليار نسمة.

السيسي: لا أتفق مع وزير الصحة في هذا الأمر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه لا يتفق مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إن حرية المواطن مطلقة فى عملية الإنجاب، مضيفا: “لكن لا الناس عايزة تعيش ولكنها لا تعرف ازاى أن كل حاجة بتتحسب ولها مطالب وسياسات”.

أول تشغيل.. رحلة مصر الطيران تعود إلى القاهرة قادمة من السودان

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران، صباح اليوم، تسيير أولى رحلاتها الجوية المباشرة من القاهرة الى مدينة بورسودان في دولة السودان، بواقع رحلة واحده يوميا أي بمعدل 7 رحلات أسبوعيا.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مصادر سودانية لـ صدى البلد: مصر للطيران أول شركة خارجية تشغل رحلات لـ بورسودان

صرحت مصادر خاصة بشركة مطارات السودان، أن الخطوط الجوية المصرية ( مصر للطيران ) أول شركة طيران خارجية تشغل رحلات جوية إلى السودان منذ بداية الأحداث هناك، مؤكدا على عمق العلاقات والتعاون بين البلدين خاصة في مجال النقل الجوي.

الرئيس السيسي: أرفض حرية تعداد المواليد داخل الأسرة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المواطنين المصريين خرجوا في الشوارع عام 2011 من أجل عدم تلبية مطالبهم ولكن هل تساءل هل الدولة كانت قادرة على العطاء وامتنعت ام انها غير قادرة على ذلك.

10 تريليونات جنيه.. السيسي: نعمل ثورة والدولة تخسر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر أنفقت خلال الـ 10 سنوات الماضية 10 تريليونات جنيه على البنية الأساسية اللازمة لمواجهة الزيادة السكانية في مصر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

هيئة السكة الحديد: إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة «رمسيس» بدل «شبرا»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة تيسيراً على الركاب وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 8 /9 /2023 يتم إلغاء اختصار قطارات الثالثة التهوية الديناميكية الشغالة ما بين الإسكندرية / القاهرة بمحطة شبرا الخيمة ويتم وصولهم لمحطة القاهرة وهي قطارات (1108 -132 -32 -28 ، 7 – 23 – 31 – 35).

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عدداً من الفعاليات خلال شهر أغسطس

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظتى الدقهلية والبحيرة مشروعين للتدريب العملى المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين.

وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية وطن ومصير

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، إن الزيادة السكانية هي العائق للتنمية بما يؤثر علي المستوي المعيشي للمواطنين مشيرا إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة سيساهم في خفض معدلات الانجاب عن طريق الاستثمار في راس المال البشري وذلك من خلال تعزيز فرص العمل.

مدبولي: حجم الاستثمارات المطلوبة في مجال الطاقة المُتجددة يبلغ تريليون دولار سنوياً

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمة خلال جلسة "الهيكل العالمي الجديد لتمويل المناخ" لقمة أفريقيا للمناخ التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".

2230 مولودًا خلال ساعة.. وزير الصحة يستعرض نموذجًا حيًا لسرعة زيادة المواليد بمصر

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، الساعة السكانية في مصر من الساعة (10:00:01) وحتى (11:25:40) من صباح اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر 2023، بمعدل زيادة في عدد المواليد بلغ 2230 مولودًا خلال ساعة و25 دقيقة و39 ثانية فقط.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

استأذن الرئيس الأول| رد محمد معيط على وزير الصحة بعد هذا الطلب

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، إن الهدف من التأمين الصحي الشامل وصول الرعاية لكافة المواطنين بصورة إيجابية مع ضمان الاستدامة المالية.

المؤتمر العالمي للصحة والتنمية.. عبدالغفار: الزيادة السكانية التحدي الأكبر للعمل الوطني

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، حدثاً هاماً لمناقشة القضية السكانية، والتي تعد أهمية قصوى بالنسبة لحاضر ومستقبل الحياة على كوكب الأرض أمام دول وشعوب العالم

مدبولي: نتطلعُ لتنفيذ تعهد الدول المتقدمة بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة العامة "أجندة المناخ الدولي" لقمة أفريقيا للمناخ، التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مدبولي من كينيا: مصر حريصة على تحقيق العدالة المناخية والتحول للاقتصاد الأخضر

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة العامة "أجندة المناخ الدولي" لقمة أفريقيا للمناخ، التي يشارك فيها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستضيفها العاصمة الكينية نيروبي على مدار يومي 5 و6 سبتمبر الجاري تحت عنوان "تحفيز النمو الأخضر وحلول تمويل المناخ لأفريقيا والعالم".

وزير الصحة: الاختلال بين النمو السكاني وحجم الموارد بدأ عام 1950

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، ملامح تطور القضية السكانية على مدار السنوات الماضية مقارنة بعدد السكان والموارد الهائلة التي كانت تمتلكها الدولة المصرية وعدد السكان الكلي في هذا التوقيت

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

وزير الصحة: تنشيط السياحة العلاجية الوافدة من أرمينيا إلى مصر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، نائب وزير الصحة بدولة أرمينيا لينا نانوتشيان، لبحث فرص التعاون المستقبيلة بين البلدين في القطاع الصحي.

نائب وزير الآثار تبحث مع مسئولين بريطانيين وإسبان سبل دفع الحركة السياحية

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد كريم بشارة المدير التجاري والإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشام بشركة الخطوط الجوية البريطانية British Airways وشركة طيران إيبريا الإسبانية، وذلك بحضور عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

خبير عقاري لصدى البلد: الدولة تدفع القطاع إلى الأمام وأفريقيا محط أعين الجميع

أكد المهندس محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة SID للاستثمار والتنمية العمرانية ان الدولة المصرية تلعب دورا كبيرا فى تشجيع الاستثمار العقارى وتقدم المزيد من التسهيلات التشريعية لدفع القطاع الى الامام دائما باستمرار .

سلطة طيران السودان لـ صدى البلد: نستأنف الرحلات إلى القاهرة الخميس المقبل

كشفت مصادر مطلعة بـ سلطة الطيران المدني السوداني، أن سلطة الطيران المدني المصري وافقت على استئناف شركات الطيران السودانية الرحلات الجوية من مطار بورتسودان إلى مطار القاهرة، في أول تشغيل لها منذ اندلاع الأحداث في السوادن قبل عدة أشهر.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

3 شهور للمؤمن عليه.. التأمينات توضح كيفية صرف منحة الوفاة

يتسأل الكثير من المواطنين المستحقين عن طريقة صرف منحة الوفاة لصاحب المعاش، بعد وفاته، حيث وضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى السطور التالية …

السيسي يوضح أصعب شيء يمر به أي إنسان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه من المهم ومن الأمور التي تسعدنا أن مصر على استعداد لتنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بشكل سنوي في ضوء تبادل المعلومات الهامة.