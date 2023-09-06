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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بتهمة الخيانة العظمى.. روسيا تعتقل مواطنًا نقل معلومات حساسة لـ أوكرانيا

علم روسيا
علم روسيا

ألقت روسيا القبض على مواطن في منطقة روستوف، وذلك بتهمة نقل معلومات عن موقع عسكري إلى أوكرانيا.

وحسب “روسيا اليوم”، اعتقلت قوات الأمن الفيدرالي الروسية، أحد سكان مقاطعة روستوف، بعد نقله معلومات حول إحدى المنشآت العسكرية بإقليم كراسنودار إلى أوكرانيا، وتم فتح قضية جنائية تحت بند "الخيانة العظمى".

وقال ممثل الخدمة الصحفية للأمن الفيدرالي: "كما أثبت المحققون، كان أحد سكان منطقة روستوف يبلغ من العمر 23 عامًا، يتواصل مع شخص يستخدم رقم هاتف أوكراني، ويقدم نفسه كممثل للتشكيلات العسكرية في أوكرانيا، وأعرب المواطن الروسي خلال المحادثة عن دعمه لأوكرانيا والأنشطة المناهضة لروسيا".

وأضاف أن الرجل جمع وسلم لممثل التشكيلات العسكرية الأوكرانية معلومات حول إحدى المنشآت العسكرية الموجودة على أراضي إقليم كراسنودار.

ولفت الأمن الروسي إلى أنه تم اعتقال المشتبه به وصودرت منه وسائل الاتصال المستخدمة للاتصال بممثلي التشكيلات المسلحة الأوكرانية، كما تم رفع قضية جنائية بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا "الخيانة العظمى"، ويمكن أن يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاما في السجن.

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