مفاجأة .. مهيب عبد الهادي يكشف اسم نجم الزمالك لـ حلقته غدًا

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن نجم حلقته من برنامج “اللعيب" غدًا.

وكتب مهيب عبر حسابه بموقع فيسبوك: نجم نادي الزمالك سيف الدين الجزيري ضيف حلقة اللعيب غدًا.

وأدى الجزيري الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل كامل خلال المران الصباحي الأحد الماضي .

و خضع المهاجم لقياسات طبية وبدنية في وقت سابق تحت إشراف الجهاز الطبي، عقب وصوله إلى القاهرة يوم الجمعة الماضي قادمًا من تونس بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها، ولم يشارك في تدريب الأمس.

ويواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.