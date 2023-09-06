إعلان حالة التأهب الجوي في 5 مناطق بأوكرانيا

أعلنت السلطات في أوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوي، في مقاطعات سومي، وبولتافا، وخاركوف، ودنيبروبتروفسك الأوكرانية، وأجزاء تحت سيطرة كييف في مقاطعة زابوريجيا.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية إنه تم إطلاق إنذار الهجوم الجوي في هذه المناطق بالتوقيت المحلي على النحو التالي: في دنيبروبتروفسك في الساعة 04:21 (بتوقيت موسكو)، وفي بولتافا وخاركوف والأجزاء التابعة لكييف في منطقة زابوريجيا في الساعة 04:22، وفي منطقة سومي في الساعة 04:23.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت فجر اليوم الأربعاء، أن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: "في 5 سبتمبر، وفي حوالي الساعة 23:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة من نظام كييف لشن هجوم باستخدام طائرة مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة أنه تم تدمير الطائرة المسيرة باستخدام وسائل الدفاع الجوي في أجواء مقاطعة بريانسك.