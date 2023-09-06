البنتاجون: أبلغنا روسيا خططنا لاختبار صاروخ باليستي خلال ساعات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها أبلغت روسيا بخططها لاختبار صاروخ باليستي من المقرر إجراؤه خلال ساعات.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أمس الثلاثاء عن المتحدث باسم "البنتاجون"، بات رايدر، قوله إن الصاروخ الباليستي العابر للقارات "Minuteman III" غير المسلح سيتم إطلاقه من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء وكان من المقرر إطلاقه قبل سنوات.

ووصف رايدر الاختبار بأنه "روتيني"، ويهدف إلى التحقق من فعالية ودقة جزء من الثالوث النووي الأمريكي، الذي يتكون من الصواريخ الباليستية والغواصات النووية والقاذفات الاستراتيجية.

وأضاف رايدر "وفقاً للإجراءات القياسية، أرسلت الولايات المتحدة إخطاراً مسبقاً للإطلاق وفقاً لمدونة قواعد السلوك في لاهاي وأخطرت الحكومة الروسية مسبقاً بموجب التزاماتنا الثنائية القائمة".