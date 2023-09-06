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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال زيارته إندونيسيا

رئيس الوزراء الكندي: 5 بعثات تجارية قادمة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ

رئيس الوزراء الكندي
رئيس الوزراء الكندي

أعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، أمس الثلاثاء، أثناء تواجده في إندونيسيا أن كندا ستفتح مكتبًا لتنمية الصادرات في جاكرتا وعينت ممثلًا تجاريًا لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ لمساعدة الشركات الكندية على دخول أسواق جديدة في المنطقة.
وكان ترودو وصل إلى إندونيسيا أمس ملتزمًا بمواصلة تنمية علاقته مع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وأجرى محادثات مع الرئيس جوكو ويدودو في قصره، حيث ناقشا العلاقة المتنامية بين الدولتين، والتي تعتبرها كندا ضرورية من أجل زيادة حضورها الدبلوماسي والتجاري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.. وقد تم الوعد بممثل تجاري في استراتيجية المحيطين الهندي والهادئ التي أطلقتها الحكومة الليبرالية الكندية في نوفمبر الماضي.
وأعلن ترودو، أنه ستكون هناك خمس بعثات تجارية قادمة إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك إندونيسيا والفلبين وفيتنام.
كما خصص ترودو 10 ملايين دولار على مدى خمس سنوات للمساعدة في منع التهديدات البيولوجية المستقبلية مثل جائحة أخرى، و13 مليون دولار لمشاريع الصحة الإنجابية في إندونيسيا.. وتقرض كندا أيضًا إندونيسيا أكثر من 100 مليون دولار لبناء بنية تحتية خضراء للمياه النظيفة والطاقة الشمسية.. وتعد البلاد من بين أكبر مصادر التنوع البيولوجي في العالم وكذلك انبعاثات الكربون.
من جانبها، قالت وزيرة التجارة الكندية ماري نج للصحفيين: "من المهم حقا للشركات والمصدرين الكنديين أن ينموا في هذه المنطقة لأنهم عندما يفعلون ذلك يعني وظائف جيدة في الوطن.. إن هذا هو المكان الذي سيتمركز فيه الممثل التجاري الجديد بول توبيل".
 

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