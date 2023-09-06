حدث ليلاً| 3 عوامل تساعد في تقليل الزيادة السكانية.. محاولة للصلح بين أحمد سعد وطليقته.. وكواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

ينشر موقع “صدى البلد”، تقريرًا بأبرز ما حدث ليلاً من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي جاء من أبرزها ما يلي:

عوض تاج الدين: 3 عوامل تساعد في تقليل الزيادة السكانية

هيئة السكة الحديد: إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة «رمسيس» بدل «شبرا»

راجع تصرفاتك| حسام حسن يُوجّه 3 نصائح ذهبية لإمام عاشور للنجاح في الأهلي

محمود المخبزي يكشف كواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» .. ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

لا سوزا ولا موليكا| محمود المخبزي يكشف تفاصيل جديدة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

محاولة للصلح .. كواليس نشر أحمد سعد فيديو لطليقته بعد انفصالهما |خاص

درجة الحرارة تصل لـ46.. الأرصاد تحذر من موجة حارة بداية من الغد

أوكرانيا.. مصرع شخص في قصف روسي على ميناء إسماعيل