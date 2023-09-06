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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلاً| 3 عوامل تساعد في تقليل الزيادة السكانية.. محاولة للصلح بين أحمد سعد وطليقته.. وكواليس الحالة الصحية لـ«الخطيب» ومفاجأة بشأن سيد عبدالحفيظ

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد”، تقريرًا بأبرز ما حدث ليلاً من الموضوعات والأخبار المهمة، والتي جاء من أبرزها ما يلي:

عوض تاج الدين: 3 عوامل تساعد في تقليل الزيادة السكانية

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