جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية وسط مواجهات عنيفة

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واعتقالات في أوساط الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية فقد تركزت حملة الاعتقالات، في مخيم العروب شمال الخليل، والذي اعتقل منه 6 شبان، بعد مداهمات لعدة منازل، وسط مواجهات عنيفة.

والمعتقلون هم: نادر الشريف، محمود ماضي، عمر البدوي، ثائر عويضات، آدم محفوظ، بهاء جوابرة.

فيما اعتقل عمر شفيق الريماوي من بلدة بيت ريما غرب رام الله .

واعتقل اسحاق محاميد بعد اقتحام منزله من أطراف مخيم نور شمس بطولكرم.