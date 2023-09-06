تمهيدا لافتتاحه.. متابعة التجهيزات بالمركز التكنولوجي بالحسنة في شمال سيناء

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، المركز التكنولوجي للوقوف على اخر التجهيزات التى تجرى داخل المركز ،و برفقته سكرتير عام المدينة ولجنة متابعة الخطة بالمحافظة ..يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجه الدولة نحو تطبيق عملية التحول الرقمي لبحث وتعزيز سبل وآليات التعاون ، للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتقنية المتاحة.

وكان فى استقبالهم كل من محمد عادل مدير المركز التكنولوجى ،والمهندس سليمان عطالله سالمان مدير الإدارة الهندسية.

وشدد بغدادي، على سرعة الانتهاء من التجهيزات ، تمهيداً لإفتتاح المركز التكنولوجي قريبا ، والذى يستهدف تنفيذه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقرى مركز ومدينة الحسنة فى كافه القطاعات .

الاستثمار:



وأوضح أن المركز يقدم كافه الخدمات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط العمرانى والشئون الهندسية و المواقف والتنمية البشرية، وتيسير الأعمال بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، لإقامة المشروعات المختلفة، إضافة إلى الخدمات المتعلقة بالشئون الإدارية، وأيضا كل ما يتعلق بخدمات المواطنين من خلال القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق للأحياء على مستوى المحافظة.



وأكد على القائمين على المركز حسن استقبال المواطنين وسرعة تقديم الخدمات لهم بابتسامه صادقه تبعث الرضا على المركز للحصول على الخدمات.