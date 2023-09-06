لافروف يصل إلى جاكرتا للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا

وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا، للمشاركة في قمة دول جنوب شرق آسيا.

ورحب الجانب الإندونيسي بوزير الخارجية الروسي واستقبله حرس الشرف، فيما قدمت فرقة محلية عروضا فولكلورية.

وكان مسؤولون حكوميون روس، قد قالوا، أمس الثلاثاء، ‘ن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيقوم بزيارة تستغرق يومين إلى دكا في بنجلاديش قبل اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي، وهي خطوة تعتبر جزءا من جهود موسكو لتعزيز العلاقات الثنائية مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

ومن المقرر أن يعقد لافروف اجتماعا مع وزير خارجية بنجلاديش عبد المؤمن في سبتمبر الجاري.

وقال مسؤولون حكوميون إن البلدين سيعقدان اجتماعا في السابع من نوفمبر ويزوران رئيسة الوزراء الشيخة حسينة في اليوم التالي قبل مغادرتها لحضور مؤتمر مجموعة العشرين في نيودلهي مع وفد.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية البنجلاديشية، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام أنه ستتم مناقشة جميع القضايا الثنائية بما في ذلك (المدفوعات مقابل) محطة الطاقة النووية والتجارة والطاقة خلال الزيارة.