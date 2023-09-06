مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الأربعاء، أن أرمينيا والولايات المتحدة ستجريان مناورات عسكرية مشتركة في أرمينيا من الإسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء: "في إطار الاستعداد للمشاركة في مهام حفظ السلام الدولية، ستجري التدريبات المشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة (إيجل بارتنر 2023) في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر في أرمينيا".

وتتجه مجموعة إنزال تابعة للبحرية الأمريكية بقيادة السفينة الهجومية البرمائية أمريكا والفرقاطة البحرية الكندية فانكوفر إلى كوريا الجنوبية، ‏وستشارك السفن في إحياء الذكرى الـ73 لمعركة إنشون خلال الحرب الكورية.

ومن المتوقع أن تشارك البحرية الأمريكية في أول مناورة واسعة النطاق لها منذ 10 سنوات في البحر الأصفر قبالة سواحل الصين، ‏وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد التوترات مع بكين.

وتشهد العلاقات بين الصين وأمريكا توترا غير مسبوق في الآونة الأخيرة، بسبب التحالفات الأمريكية التي تبرمها واشنطن مع حلفائها في بحر الصين الجنوبي، حماية لنفوذها، بالإضافة إلي تعزيز التعاون العسكري مع التايوان.