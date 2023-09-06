هند صبري تتألق في ظهور مميز لها| شاهد

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها عدة صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هند في الصورة بإطلالة متميزة بالكاجوال، مرتدية بليزر ونسقت معه تي شيرت بالون الأزرق مما حاز إعجاب متابعيها.

وكان فيلم "بنات ألفة" بطولة النجمة هند صبري، وإخراج التونسية كوثر بن هنية، والذي تشارك قنوات راديووتلفزيون العرب ART في إنتاجه، قد فاز بجائزة "العين الذهبية".



وبذلك يصل عدد جوائز الفيلم بالمهرجان إلى 3 جوائز بعد حصوله على جائزتي "السينما الإيجابية" والتي تمنح للفيلم الطويل الأكثر إيجابية في قائمة الأفلام المرشحة بالمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي، وتكافئ هذه الجائزة الفيلم الأكثر تناولاً للسينما كوسيلة لتغيير نظرتنا للعالم وخدمة الأجيال القادمة نحو عالم أكثر إيجابية.