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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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علماء بريطانيا يعيشون تحت الماء بحلول عام 2027 | تفاصيل

بالصور |علماء بريطانيا
بالصور |علماء بريطانيا سيعيشون تحت الماء بحلول عام 2027

يخطط العلماء البريطانيون بناء قاعدة تحت الماء بعمق 660 قدمًا تحت السطح وذلك بالقرب من سواحل ويلز لكي يتمكن الباحثون بحلول عام 2027 من قضاء 28 يومًا متواصلًا بها دون الحاجة للخروج من الماء.

القاعدة من الداخل

منطقة ضوء الشمس

ستوفر هذه القاعدة للعلماء وصولًا موسعًا للمنطقة فوق سطح البحر والتي تعرف باسم منطقة ضوء الشمس حيث تمتد من سطح البحر وصولًا إلى 660 قدم (200 متر) تحت السطح.

 حيث كشف علماء من شركة DEEP Research Labs، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا واستكشاف المحيطات، عن خططهم لبناء قاعدة متكاملة تحت الماء تسمح للعلماء بقضاء مدة تصل إلى 28 يومًا بها في المرة الواحدة.

استكشاف 90% من الحياة البحرية

ويقول العلماء أن هذه القاعدة التي أطلقوا عليها اسم Sentinel ستساعد العلماء على اكتشاف 90% من الحياة البحرية التي يعتقد أنها موجودة بالمنطقة المحيطة بها.

وقالت شركة DEEP: "إن القدرة على استكشاف النطاق الكامل لهذا الجزء من المحيط بشكل شامل بدلاً من مجرد القيام بعمليات توغل من السطح ستمثل تغييراً جذرياً في الطريقة التي يمكن للعلماء من خلالها مراقبة المحيطات وفهمها".

قاعدة دائمة لاستكشاف مستمر

ووفقًا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، في حين أن العلماء بإمكانهم استكشاف هذه المنطقة بالغواصات، إلا أنها عادة ما تتواجد تحت الماء لبضع ساعات فقط في المرة الواحدة، أما برنامج DEEP فيقترح بناء قاعدة دائمة قبالة الساحل الغربي للمملكة المتحدة لمنح الباحثين وصولًا أوسع إلى هذه المنطقة.

محتويات تلبي الأغراض

تتضمن قاعدة Sentinel قاعة مركزية كبيرة ومختبرات في الطابق الذي يعلوها مع غرف نوم خاصة للعلماء تضم سرير فردي وخزانة وطاولة جانبية صغيرة.

هذا إلى جانب حمامات تحتوي على دش ومرحاض وغسالة، ومطبخ يضم طاولة طعام ونوافذ كبيرة تطل على البحر.

العلماء البريطانيون قاعدة تحت الماء ضوء الشمس Sentinel شركة DEEP Research Labs

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