مصرع شقيقين فلسطينيين في جريمة إطلاق نار قرب أبو سنان

أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، العثور على شقيقين فلسطينيين في الثلاثينات من العمر مقتولين داخل سيارة في بستان زيتون قرب بلدة أبو سنان بالجليل الغربي في أراضي الـ48.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فقد وجد عليهما علامات تعرضهما لإطلاق نار.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" إنه "عندما توجهنا إلى المكان، أوصلونا إلى كرم للزيتون بمحاذاة الشارع، رأينا داخل السيارة شابين، في الثلاثينيات من العمر، فاقدين للوعي، ويعانيان من جروح مخترقة، أجرينا فحوصات طبية لهما، وتبين أنهما فارقا الحياة، ولم يبق أمامنا سوى إقرار وفاتهما".

وبحسب الصحيفة العبرية تحقق شرطة الاحتلال في شبهة بأن الدافع وراء الجريمة هو الانتقام لأربعة أشخاص في أبو سنان قبل نحو أسبوعين.

