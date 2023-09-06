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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جمعية كتاب السينما تقدم منحة لأعضائها بمعهد النقد الفني

الأمير اباظة
الأمير اباظة

اتفق الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مع الدكتورة رانيا يحيي عميد المعهد العالي للنقد الفني على تحمل الجمعية قيمة منحة لأعضاء الجمعية الراغبين فى الالتحاق بمعهد النقد الفنى للحصول علي دبلوم النقد الفني او التذوق الفني.

 

تأتي تلك المبادرة من الجمعية لمساعدة أعضاء الجمعية علي تطوير ملكاتهم وتنمية مهاراتهم فى الكتابة والنقد وصقلها بالدراسة من خلال أقسام المعهد، دعما للأعضاء وتأكيدًا علي دور المعهد في تخريج أجيال جديدة تحمل لواء النقد السينمائي في المرحلة القادمة وترسيخا لدور الجمعية في إرساء قيم الخير والحق والجمال. 

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مهرجان الإسكندرية 

من ناحية أخرى اعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة عن نتيجة إستفتاء أفضل ١٠٠ فيلم غنائي في تاريخ السينما المصرية والتي شارك بها نحو ثلاثون ناقد وسينمائي مصري.

وجاء ترتيب الأفلام كالتالي غرام في الكرنك، خللي بالك من زوزو، غزل البنات، أبي فوق الشجرة، آيس كريم في جليم ،عودة الابن الضال، رصاصة في القلب، أنت حبيبي ،سمع هس،شارع الحب، صغيرة على الحب، مولد يا دنيا ، أضواء المدينة ، أجازة نص السنة  معبودة الجماهير، يوم من عمري ، قلبي دليلي، الوردة البيضا، دهب، عفريتة هانم، عنبر ،لحن الوفاء ، شفيقة ومتولي ، الخطايا، ميكروفون ،أيامنا الحلوة، الوسادة الخالية ،اليوم السادس، نهارك سعيد ،إضراب الشحاتين، انتصار الشباب، حسن ونعيمة، الزوجة، سلّامة ،تمر حنة، يوم سعيد، بنات اليوم، يا مهلبية يا، أميرة حبي أنا، ورد الغرام، شيء من الخوف، ألمظ وعبده الحامولي، أربع بنات وضابط، أيام وليالي، غرام وانتقام، الشموع السوداء، فيروز هانم، حكايتي مع الزمان، أمريكا شيكا بيكا، يحيا الحب، كابوريا، لعبة الست، علموني الحب، حكاية حب، فاطمة، لحن الخلود، رابعة العدوية، تاكسي الغرام، سارق الفرح، فتاة الاستعراض، المتوحشة، المليونير، حبيب العمر، الكيف، دايما معاك، الشيماء، شاطئ الغرام، سيد درويش، مواطن ومخبر وحرامي، قشر البندق، عفريت مراتي، الطوق والإسورة، أنياب، رسالة من امرأة مجهولة، المصير، الآنسة ماما، حرامي الورقة، العيش والملح، سكوت هنصور، لهاليبو، ما تقولش لحد، بلبل أفندي، فاطمة وماريكا وراشيل، الأيدي الناعمة، بنات حواء، أنا وحبيبي، ياسمين، ليلة بكى فيها القمر، موعد غرام، ممنوع الحب، خطف مراتي، صعيدي في الجامعة الأمريكية، فيفا زلاطا، حكايات الغريب، أنشودة الفؤاد، ليلى بنت الفقراء، يوم مر ويوم حلو، مجد ودموع، شاطئ المرح، أدهم الشرقاوي.

 

يذكر أن الاستفتاء قام بإعداده  الصحفي والناقد " زين العابدين خيري" وشارك به كل من النقاد والسينمائيين ،أحمد شوقي،أسامة عبد الفتاح،الأمير أباظة، أمجد جمال
أمنية عادل، أمير رمسيس،تامر كروان،حاتم حافظ،حسام الخولي،خالد عبد العزيز،خالد محمود،رامي المتولي،رانيا يحيى،رشا حسنى،زين العابدين خيري،سمير شحاتة،صفاء الليثي،طارق الشناوي،عصام زكريا،كمال رمزي،ماجدة خير الله،ماجدة موريس، محمد سيد عبد الرحيم، محمد طارق،محمد عطية،مروة أبو عيش، ناجي فوزي، نادر رفاعي،هاني أبو الحسن وهاني حسن ، هاني مصطفى، وليد الخشاب".

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وأسيا وأوروبا .

الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الإسكندرية السينمائي الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الدكتورة رانيا يحيى الناقد السينمائي الأمير أباظة المعهد العالي للنقد الفني

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