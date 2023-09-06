وسائل إعلام روسية: وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى كييف

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلي العاصمة الأوكرانية كييف.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قد قال إن حزمة الأسلحة الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا تُقدر بـ 250 مليون دولار.

وأكد بلينكن، أن حزمة الأسلحة الجديدة لأوكرانيا تشمل صواريخ موجهة ومضادات للدروع وذخيرة.

ومنذ وقت قليل، قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن عن حزمة أسلحة جديدة دعمًا لأوكرانيا.

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات مدفعية ومعدات مضادة للدروع.