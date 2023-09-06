أوقاف القليوبية: حصول 4 مساجد على شهادة الجودة

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه بلغ عدد المساجد التي حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة (أ)، 4 مساجد حتي الآن، وهذا العدد في تزايد مستمر ويومي، وذلك وفقا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

أوضح أن سياسة الوزارة في هذا الأمر تقوم علي الاهتمام بالرؤية البصرية والحضرية ورفع كفاءة المساجد الحيوية، حيث أطلقت الوزارة مشروع مساجد الجودة والتي تنقسم إلي ثلاث فئات "أ ، ب ، ج".



وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن المساجد التي حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة من الفئة "أ" حتي الأن هي مسجد السيدة خديجة بالعبور، وهو أول مسجد بالمحافظة يحصل على تلك الشهادة، ومسجد ليلة القدر بمدينة الأول في العبور، ومسجد الغفور الرحيم في العبور، ومسجد الخطيب بمدينة العبور الجديدة"، موضحا أن المديرية تسعي لضم أكبر عدد ممكن من المساجد للحصول على تلك الشهادة.



كان وزير الأوقاف خلال لقاءه بأئمة ومشايخ القليوبية، وجه بضرورة العناية التامة بنظافة أسطح المساجد، مشيرا إلى أن المسجد الذي سيمنح الجودة من الفئة "أ"، سيصدر له قرار ضم كلي فوريا حتي لوكان غير مضموما للوزارة، مطالبا مسؤولي الأوقاف بالاهتمام بالوجه الحضاري للمساجد من خلال التصوير الدقيق لتحويلها كواجهة للمحافظة في إطار تشكيل الصورة الحضارية لمصر، مؤكدا أن نظافة المساجد وأركانها الأسطح الخاصة بها جزء هام من تصدير الوجه الحضاري للمحافظة والبيئة المحيطة بالمسجد.