صحف السعودية.. مصرع شخصين في فيضانات بتركيا ومحاولة هروب 20 ألف جندي أوكراني من الخدمة

أوهموهم أنهم وصلوا إيطاليا.. مهاجرون يجدون أنفسهم على شاطئ بتونس

تركيا: مقتل شخصين وفقدان 4 إثر فيضانات بولاية قرقلر إيلي

بريطانيا تعتزم تصنيف مجموعة «فاغنر» الروسية «منظمة إرهابية»

أوكرانيا: منع أكثر من 20 ألف مجند من الفرار عبر الحدود

اهتمت الصحف السعودية اليوم الأربعاء بعدة احداث عالمية ومحلية.

قالت صحيفة عكاظ أن قررت محكمة تونسية، الاحتفاظ بستة أشخاص بتهمة محاولة اجتياز الحدود البحرية خلسة، بعد رحلة هجرة غير شرعية وقعوا ضحيتها في عملية احتيال.

وحسب إذاعة “موزاييك” التونسية، أذن وكيل الجمهورية بالمحكمة التونسية الابتدائية لمنطقة الأمن الوطني بالحمامات بإدراج منظمي العملية في التفتيش تبعًا لإفادات الموقوفين الستة، إذ تبين أنهم ضحية عملية تحايل.

وأوضحت الصفحة الرسمية للإدارة العامة للأمن الوطني بتونس، أنه وبعد ورود بلاغ لفرقة الأمن السياحي بالحمامات مفاده وجود زورق على متنه 6 أشخاص بشاطئ الحمامات؛ انتقلت فرقة الأمن لمعاينة المكان.

وأشارت إلى أنه تبين أنهم خرجوا في رحلة بحرية بواسطة منظم الرحلة، بهدف اجتياز المياه الإقليمية من شاطئ بسوسة نحو إيطاليا.

كما أكدوا تسليمه وشريكا له 7 آلاف دينار عن كل شخص ليتفاجأوا صباحا بوجودهم في شاطئ الحمامات بعد أن أوهمهم قائد الرحلة أنهم وصلوا إلى المياه الإقليمية الإيطالية، وتسلم بقية المبلغ المتفق عليه وغادر.

ونقلت صحيفة الرياض أنه لقى شخصان مصرعهما بعد أن اجتاحت الفيضانات المفاجئة بعض المناطق في إسطنبول ودمرتها، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وحسب صحيفة “ديلي صباح” التركية، بدأت الأمطار الغزيرة في الجزء الشمالي من إسطنبول، أكبر مدن تركيا، واشتدت في منطقتي أرناؤوط كوي وباشاك شهير، مما أدى إلى تحول الطرق إلى أنهار.

وقال مكتب والي إسطنبول في بيان، إن الشخصين لقيا مصرعهما بسبب الفيضانات في منطقتي باشاك شهير وكوتشوك شكمجة.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن تعتزم بريطانيا حظر مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر باعتبارها منظمة إرهابية، وفق ما أفادت تقارير إعلامية نقلا عن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير أن بريطانيا تعتزم جعل مجموعة فاجنر منظمة "محظورة" بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، ما يضعها على قدم المساواة مع تنظيمي داعش والقاعدة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

ونقلت الصحيفة عن برافرمان قولها إن: "فاجنر منظمة عنيفة ومدمرة تعمل كأداة عسكرية لروسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في الخارج".

وأضافت "بينما يقرر نظام بوتين ما يجب فعله بالوحش الذي خلقه، فإن أنشطة فاجنر المستمرة المزعزعة للاستقرار تستمر في خدمة الأهداف السياسية للكرملين".

واعلنت نفس الصحيفة أن منع حرس الحدود الأوكراني أكثر من 20 ألف مجند من الفرار، منذ بدء الحرب الروسية، وذلك بطرق غير شرعية واحتيالات.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، قال المتحدث باسم حرس الحدود أندريه ديمشينكو لبرنامج إخباري تلفزيوني الثلاثاء: "احتجز حرس الحدود حوالي 14 ألفا و600 شخص في المجموع، يحاولون مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني منذ 24 فبراير من العام الماضي".

وأضاف أنه تم القبض على الهاربين على "الحدود الخضراء" خاصة مع رومانيا ومولدوفا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر حرس الحدود أنه اعتقل حوالي 6200 رجل وبحوزتهم تصاريح خروج مزورة.

وفي بداية الحرب، أمرت أوكرانيا بتعبئة عامة مع حظر على مغادرة الرجال المجندين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا.