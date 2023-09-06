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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم تداول 44 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و410 شاحنات و159 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1465 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن على أرصفة الموانئ بلغ 12 سفينة.
وأضافت الهيئة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الواردات بلغت 36 ألفا و500 طن بضائع و351 شاحنة و100 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف و 500 طن بضائع، و59 شاحنة، و59 سيارة.
وأوضحت أن ميناء سفاجا استقبل السفينة (PATAGOINA) وتحمل 32 ألف طن ألومونيوم والسفينتين (الحرية 2، بوسيدون إكسبريس) وغادرته العبارة (أمل) فيما جرى تداول 2875 طن بضائع و225 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول ومغادرة) للثلاث سفن (سينا، ايلة ، بريدج) بميناء نويبع البحري.
 

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