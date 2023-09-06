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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

ازدحام مروري غير
ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية

وثق مقطع فيديو ومجموعة من الصور ازدحاما مروريا غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، فما السر؟

يرجع السر وراء الازدحام المروري غير المسبوق إلى انتهاء مهرجان الفن المعاصر Burning Man الذي يقام في مدينة بلاك روك، وفقا لما ذكرته “روسيا اليوم”. 

بعد انتهاء المهرجان، حاول المشاركون أن يغادروا بأقصى سرعة، لكن أتت الرياح بما لا يرغبون، حيث أعاقتهم الأمطار الغزيرة على الطريق السريع، الذي كان من المفترض أن تنعطف نحوه آلاف السيارات.

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مهرجان الفن المعاصر

يقام المهرجان كل صيف في بلاك روك، وهي مدينة مؤقتة يتم إنشاؤها سنويا خصيصا للمهرجان في صحراء نيفادا.

يسافر عشرات الآلاف من الحاضرين من وإلى المدينة على طول طريق سريع مكون من مسارين للوصول إلى المهرجان.

مهرجان الفن المعاصر ألغي في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا، لكن في الفترة من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2023 حضر الحدث الذي استمر أسبوعا أكثر من 70 ألف شخص. 

ولسوء الحظ، من غير الواضح عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الطقس السيئ هناك.

 

 

 

مقطع فيديو ازدحاما مروريا صحراء نيفادا نيفادا الأمريكية مهرجان الفن المعاصر Burning Man بلاك روك

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