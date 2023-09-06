شاهد| فيضانات إسطنبول الكارثية.. الكشف عن حجم الخسائر البشرية والمادية

أعلنت سلطات اسطنبول، اليوم الأربعاء، عن تضرر العديد من المنازل وأماكن العمل نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة إسطنبول الليلة الماضية، مشيرة إلى أنه وفقا للنتائج الأولية، فإن 1754 منزلا ومكان عمل تأثروا جراء هذه الأمطار الغزيرة.



ووفقا لـ "تركيا الآن"، أصدر والي إسطنبول، داوود جول، بيانا قال فيه إن "السيول حدثت في مناطق شمال إسطنبول نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت حوالي الساعة 21:00 من يوم 5 سبتمبر 2023".

وأوضح البيان أن كمية الأمطار التي تساقطت بلغت 125 كيلوجراما لكل متر مربع، وأدت إلى وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين، حيث تم تسجيل حالة وفاة واحدة في منطقة باشاك شهير وواحدة في منطقة كوتشوك شكمجة جراء الفيضانات.

كما أشار البيان إلى أن المصابين ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات التي تم نقلهم إليها.

وتأثرت بعض المنظمات التي تقدم الخدمات العامة جزئيا بالفيضانات.

وقد تم تلقي 1150 إخطارا بالفيضانات إلى 112 مركز اتصال للطوارئ، وتم تسجيل 2540 إخطارا بالفيضانات في البلديات.

وأكد البيان أن فرق الإنقاذ التابعة للجمعية الوطنية لإدارة الكوارث في تركيا (AFAD)، وفرق الإطفاء والشركة العامة لإدارة المياه (ISKI)، بالإضافة إلى البلديات، تعمل بلا كلل هذا وتقدم الشرطة والدرك والوحدات الصحية دعمها الكامل للمنطقة بكل الموراد المتاحة.



وأشار البيان إلى أنه سيتم تلبية احتياجات السكان المتضررين من الفيضان في مراكز الإيواء والمنشآت العامة.