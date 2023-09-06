عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: تعددية الأطراف الخيار الوحيد لحل أزمات العالم

صدى البلد

أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة "تشابا كوروشي" في ختام دورتها الـ 77 إن تعددية الأطراف هي "الخيار الوحيد" ،للتعامل مع الأزمات العديدة التي يواجها العالم.
 

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة الأخيرة للدورة، الممتدة على مدى عام والتي اختتمت أعمالها أمس الخامس من سبتمبر.
 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال "تشابا كوروشي" إنه على الرغم من المنافسات الجيوسياسية فإن "بقاءنا يعتمد على تعاوننا"، مؤكدا أن المنافسة الجيوسياسية والأيديولوجية تسعى وراء مصالح أضيق وقصيرة المدى، وتبعد التركيز عن التحول المستدام.
 

وأكد "كوروشي" أن دعم التنمية المستدامة عبر اللوائح المناسبة والتمويل وبناء القدرات والتحقق، يعد أكثر المهام إلحاحا قائلا "ما نحتاج فعله على الفور هو تنفيذ ما وعدنا بتقديمه لثمانية مليارات شريك لنا"، مضيفا أن هناك دليلا علميا جليا على أن العالم يعيش عصر الأنثروبوسين، وهو العصر الذي يتميز بالتأثير الكبير للبشر على كوكب الأرض.
 

وأشار"تشابا كوروشي" إلى أن فرصة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 تتلاشى بالنظر إلى تغيير المناخ ،وفقدان التنوع البيئي وصولا إلى وضع التعليم والمساواة بين الجنسين.
 

ودعا "تشابا كوروشي" كذلك إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والصراعات المسلحة الأخرى في العالم التي يبلغ عددها واحدا وخمسين، بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
 

وقال "إننا مسؤولون عن أفعالنا وتقاعسنا عن العمل، يجب أن تكون مسؤولياتنا على نفس القدر من الأهمية التي تتسم بها حقوقنا". وكرر دعوته كذلك إلى إنهاء الانتشار والتسلح النوويين، مشيرا إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يمَّكن الجمعية العامة من النظر في المبادئ الحاكمة لنزع السلاح والحد من الأسلحة.
 

وأفاد بأن النظام متعدد الأطراف يتطلب أيضا تعاونا عبر التخصصات والمجالات المختلفة، داعيا إلى الاتحاد حول هدف شامل عند التعامل مع تغير المناخ والجرائم الإلكترونية واحترام حقوق الإنسان في فضاء الإنترنت واستخدام الذكاء الاصطناعي.
 

وشدد على أن الحلول المتكاملة تعني توفر البيانات والتحقق والتمويل، مشجعا الدول الأعضاء على التركيز على تلك الحلول إن أرادوا الحصول على أفضل النتائج من استخدام مواردهم وتغيير الواقع.
 

ودعا رئيس الدورة الـ77 للجمعية العامة كذلك إلى إصلاح الأمم المتحدة بصورة عاجلة، قائلا "يجب أن نصلح الطريقة التي تعمل بها الجمعية العامة، وينطبق الأمر كذلك على مجلس الأمن"، وأقر بأن مـيثاق الأمم المتحدة لا يجعل هذه المهمة سهلة، لكنه أكد أنه "حتى ذلك الحين، وإلى أن نغيره، فإن مهمتنا هي تطبيقه بشكل كامل وعالمي".
 

وأضاف أن هذا الأمر يعني تجنب التطبيق الانتقائي فيما يتعلق بإدارة الصراعات والفظائع والإبادة الجماعية وجرائم الحرب الأخرى، قائلا "إذا لم نفعل ذلك، فإن مجلس الأمن سوف يشكل مشكلة أكبر من كونه حلاً لعدم الاستقرار في عالمنا".
 

وأكد "كوروشي" أن اتخاذ القرارات الذكية – بدءا بتوافق الآراء بشأن القرارات الرئيسية في الجمعية العامة – يعد الدفعة اللازمة للعديد من الجهات الفاعلة في العالم لمواجهة التحديات القادمة.
 

وشدد "كوروشي" على أهمية العلم حيث قال إنه "أحد أهم العوامل التي تشكل فهمنا للواقع وينبغي أن تستند إليه كل القرارات الأساسية"، مضيفاً أن العلم هو الأداة التي "تساعدنا على تعزيز تعاوننا وتوجيه عملية صنع القرار لدينا".

وأكد أن العلم لا يتعارض مع الإرث الوطني أو الثقافي لأي شخص، بل إنه الطريقة التي تعكس ذلك الإرث في تلك القرارات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

200 جنيه|الذهب يتراجع مجددا الآن في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

سعر جديد للدولار|الأخضر يفقد 5 جنيهات بالسوق السوداء بعد بريكس وقرار الحكومة

الاتحاد السكندري يكشف حقيقة رحيل مابولولو إلى الأهلي

ترشيحاتنا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

أشرف كمال: الدولة تعمل على تقليل نسبة الفاقد من القمح عبر الصوامع

الخارجية اليابانية: نبذل كل الجهود الممكنة لدعم القضية الفلسطينية

غضب داخل النادي الأهلي من كاف قبل السوبر الإفريقي

بشرى سارة بشأن مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الدور الثاني

أرمينيا وأمريكا تجريان مناورات عسكرية الأسبوع المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

لن تصدق ما حدث لـ سيدة استنشقت فلفلا حارا

استنجدت بزوجها .. فقرة غريبة تتسبب في فزع عروسين بقاعة حفل زفافهما|شاهد

كاف يفسخ عقده مع بي إن سبورتس| هانشوف ماتشات الأهلي فين؟.. تفاصيل

فيديو

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

أما الزبد فيذهب جفاء.. ظاهرة كونية على شاطئ بورسعيد دلالة على عظمة الله| شاهد

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. كواليس انتخابات الزمالك في يومها الأول| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ