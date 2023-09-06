أعلنت مديرية الصحة بالبحرالأحمر اليوم الأربعاء إطلاق قوافل طبية وعلاجية مجانية بمدينتي رأس غارب والقصير.

وذكرت المديرية - في بيان لها - أنه إطلاق فعاليات قافلة علاجية بمدينة (رأس غارب) بتوجيهات من المحافظ عمرو حنفي، موضحة أنها ستقدم الخدمات الطبية والدواء للمواطنين مجانا، مشيرة إلى أن القافلة مستمرة لمدة يومين بوحدة الأمل الصحية، وتضم مختلف التخصصات الطبية، وسيتم تحويل العمليات إلى مستشفى الغردقة العام.

وأوضح البيان أن المديرية ستنظم قافلة طبية وعلاجية مجانية بمدينة القصير يوم 8 سبتمبر الجاري في قرية الحمراوين، ويوم 9 سبتمبر الجاري في منطقة المستعمرة، لافتا إلى أنه سيتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عمليات إلى مستشفى الغردقة العام.