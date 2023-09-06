غضب داخل النادي الأهلي من كاف قبل السوبر الإفريقي

استفسر النادي الأهلي من الاتحاد الإفريقي "كاف"، في خطاب رسمي، عن تكاليف جوائز بطولة الدوري الإفريقي، في ظل تضارب الأرقام وعدم وجود شئ رسمي.

ووفقا لبرنامج+90 عبر قناة النهار، فإن البند رقم 2 الذي تم الاستفسار عنه من النادي الأهلي، هو معرفة من يتحمل تكاليف السفر والإقامات أثناء البطولة.

وخاطب الأهلي الكاف مجددًا اليوم، من أجل الاستفسار عمن يتحمل تكاليف مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، في السوبر الإفريقي.

وأكد الكاف أنه سوف يتحمل تكاليف سفر 25 فردًا فقط، وهو ما أثار استياء النادي خاصةً أنه بطل دوري أبطال إفريقيا، المفترض أن يلعب مباراة السوبر الإفريقي على ملعبه، لذا تم الاستفسار مجددًا عن الأمر وهناك حالة ترقب في نادي الأهلي لرد الكاف.