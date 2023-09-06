تحرير147 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق بـ السنبلاوين والمنصورة

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة، إنه تم تحرير147 محضرا تموينيا متنوعا (87 بالمخابز، 60 بالأسواق) خلال حملة مكبرة شنتها المديرية بمركزي السنبلاوين والمنصورة أمس.

وأوضح المشرف العام على المديرية - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم ضبط 3 أطنان أسمدة و 1.75 طن قمح مجمع بدون ترخيص من مديرية التموين ، و نصف طن ذرة صفراء ، 500 لتر كلور، 600 لتر صابون و400 لتر سولار، 30 كيلو جراما من اللحم البلدي و 60 زجاجة زيت تمويني ،وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

وأشار إلى من بين هذه المحاضر ، تحرير محضر تجميع 496 بطاقة تموينية ذكية، و12 محضرا للتصرف في 67 شيكارة دقيق، محضر تجميع 11 شيكارة دقيق، محضر إثبات بيع وهمي لـ 6 آلاف و 600 رغيف ، محضر تجميع سلع تموينية ( تاجر تمويني)، محضرين تبديد حرز 122 قاروصة سجائر و 500 باكو معسل.

وأكد المشرف العام استمرار الحملات التموينية التي تشنها مديرية التموين للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة، ولإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.