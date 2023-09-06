عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير147 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق بـ السنبلاوين والمنصورة

صدى البلد

قال المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية السيد دايرة، إنه تم تحرير147 محضرا تموينيا متنوعا (87 بالمخابز، 60 بالأسواق) خلال حملة مكبرة شنتها المديرية بمركزي السنبلاوين والمنصورة أمس.
وأوضح المشرف العام على المديرية - في بيان اليوم الأربعاء - أنه تم ضبط 3 أطنان أسمدة و 1.75 طن قمح مجمع بدون ترخيص من مديرية التموين ، و نصف طن ذرة صفراء ، 500 لتر كلور، 600 لتر صابون و400 لتر سولار، 30 كيلو جراما من اللحم البلدي و 60 زجاجة زيت تمويني ،وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.
وأشار إلى من بين هذه المحاضر ، تحرير محضر تجميع 496 بطاقة تموينية ذكية، و12 محضرا للتصرف في 67 شيكارة دقيق، محضر تجميع 11 شيكارة دقيق، محضر إثبات بيع وهمي لـ 6 آلاف و 600 رغيف ، محضر تجميع سلع تموينية ( تاجر تمويني)، محضرين تبديد حرز 122 قاروصة سجائر و 500 باكو معسل. 
وأكد المشرف العام استمرار الحملات التموينية التي تشنها مديرية التموين للحفاظ على الدعم المستحق للمواطنين من قبل الدولة، ولإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومكافحة الغش التجاري ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

ترشيحاتنا

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ