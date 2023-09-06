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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فطيرة الطاسة السريعة في 10 دقائق بدون خميرة

طريقة تحضير فطيرة
طريقة تحضير فطيرة الطاسة

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل فطيرة الطاسة السريعة فى عشر دقائق فقط بدون خميرة والطعم رائع وشهي جدًا.

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مكونات فطيرة الطاسة 


2 كوب من الدقيق 
2 ملعقة صغيرة من الزيت
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1 ملعقة صغيرة من السكر
رشة صغيرة من الملح 
1/2كوب من الحليب
1/2كوب من الماء
1/2كوب جبنة موتزاريلا 


طريقة تحضير فطيرة الطاسة 


احضري سيدتي وعاء عميق وضعي فيه الدقيق، والبيكنج بودر ورشة الملح وقومي بتقليبهم مع بعض جيداً. 


ضيفي بعد ذلك الزيت، والحليب، والماء وقومي بعجن جميع المكونات مع بعض حتى تحصلي على عجينة ملساء. 


قومي بتقسيم العجينة إلى نصفين متساوين واتركي العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق وقومي بتغطية العجين حتى تحصلي على عجينة لينة تستطيعي فردها وتشكيلها. 


احضري النصف الأول من العجينة وقومي بفرد العجينة وبعد ذلك ضعي الجبنة الموتزاريلا وبعد ذلك افردي النصف الثاني من العجينة وضعيه فوق النصف الأول  وقومي بغلق العجينة من الأطراف. 


احضري طاسة وضعي فيها قليل من الزيت وبعد ذلك ضعي فيها الفطيرة وضعيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تنضج وقومي بوضع العجينة على الجانب الأخر حتى تاخذ لون ذهبي جميل وبعد ذلك اخرجيها من الطاسة. 


ضعي الفطيرة فى طبق التقديم وقومي بتقطيعها وهي ساخنة وقدميها بعد ذلك.


لذيذة جداً وسريعة فى التحضير وتستطيعي أن تضعي زيتون، أو فلفل ألوان، أو طماطم، أو بسطرمة حسب رغبتك .

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