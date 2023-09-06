زيادة حالات السرطان عالميًا للأشخاص تحت سن الـ50| تعرف على أسباب الإصابة

توصلت الدراسة حديثة إلى أن حالات السرطان لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا في جميع أنحاء العالم ارتفعت بنسبة 80٪ تقريبًا خلال ثلاثة عقود، بحسب ما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء.

وكشفت الدراسة أن أكثر من مليون شخص تحت سن الخمسين يموتون سنوياً بسبب السرطان، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بنسبة 21% أخرى بحلول عام 2030.

ارتفعت حالات الإصابة بالسرطان في بداية ظهوره على مستوى العالم من 1.82 مليون في عام 1990 إلى 3.26 مليون في عام 2019، في حين ارتفعت وفيات السرطان بين البالغين في الأربعينيات والثلاثينيات أو أقل بنسبة 27%. ويكشف البحث أن أكثر من مليون شخص تحت سن الخمسين يموتون سنوياً بسبب السرطان.

ولا يزال الخبراء في المراحل الأولى من فهم الأسباب الكامنة وراء ارتفاع الحالات.

ويقول مؤلفو الدراسة، التي نشرت في مجلة بي إم جيه-أونكولوجي، إن الأنظمة الغذائية السيئة وتعاطي الكحول والتبغ والخمول البدني والسمنة من المرجح أن تكون من بين العوامل.

وتقول أكبر دراسة من نوعها أنه: "منذ عام 1990، زادت حالات الإصابة والوفيات بالسرطان المبكر بشكل كبير على مستوى العالم"

وأضافت: "إن تشجيع أسلوب حياة صحي، بما في ذلك اتباع نظام غذائي صحي، وتقييد استهلاك التبغ والكحول وممارسة الأنشطة الخارجية المناسبة، يمكن أن يقلل من عبء الإصابة بالسرطان في المراحل المبكرة."

وأشارت دراسات سابقة إلى أن حالات الإصابة بالسرطان لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا آخذة في الارتفاع في أجزاء مختلفة من العالم خلال العقود القليلة الماضية. وكانت الدراسة الأخيرة، التي قادتها جامعة إدنبره في اسكتلندا وكلية الطب بجامعة تشجيانج في هانجتشو بالصين، هي الأولى من نوعها التي تبحث هذه القضية على نطاق عالمي وعوامل الخطر لدى البالغين الأصغر سنا.

ركزت معظم الدراسات السابقة على الاختلافات الإقليمية والوطنية. وفي هذه الدراسة العالمية، قام الباحثون بتحليل بيانات من 204 دولة تغطي 29 نوعًا من السرطان.

ونظروا في الحالات الجديدة والوفيات والعواقب الصحية وعوامل الخطر المساهمة لجميع أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 49 عامًا لتقدير التغيرات بين عامي 1990 و2019.