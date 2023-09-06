عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الصحة الإنجابية: جهود جبارة للدولة للتعامل مع الزيادة السكانية

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

كشفت رندا فخر الدين مستشار الصحة الإنجابية، عن حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في قضية الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن التوجه المصري أصبح صحيحا في مواجهة الانفجار السكاني.

txt

عوض تاج الدين: 3 عوامل تساعد في تقليل الزيادة السكانية

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه نظره منذ البداية للقضية السكانية، وأن هناك عدم توازن بين الزيادة والنمو الاقتصادي، لافتة إلى أننا كنا في السابق نعمل على الخدمات وتنظيم الأسرة، وأن وزارة الصحة هي المسئولة عن ذلك، وكان توجها خاطئا، لكن الرئيس السيسي قال: “كلنا مسئولون عن هذه الزيادة”.

وأوضحت رندا فخر الدين مستشار الصحة الإنجابية، أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت في مشروع تنمية الأسرة المصرية، وهو كيف نعمل على الإنسان، وكيف يفهم دوره، واحتياجنا لنمو اقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني؛ كي تظهر التنمية، لافتة إلى أننا نحتاج لأن يفهم الجميع أهمية دورهم في المجتمع.

وأشارت رندا فخر الدين مستشار الصحة الإنجابية، إلى أنه يجب على المواطنين مساعدة الدولة في النهوض بمجهوداتها، فبعض المشروعات جعلت مناطق محددة مسئولة عن إنتاج شيء معين، وأصبحت تتميز بمنتج معين، مؤكدة أن الدولة تقوم بمجهودات جبارة في منظومة الصحة خلال الـ9 سنوات الماضية، ولكن عليها عبء كبير مع الزيادة السكانية.

الزيادة السكانية قضية الزيادة السكانية السيسي اخبار التوك شو الإنفجار السكاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

موضوعات متعلقة

منع زواج القاصرات.. برلمانية تكشف كيفية الحد من الزيادة السكانية

ترشيحاتنا

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ