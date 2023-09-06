مستشار الصحة الإنجابية: جهود جبارة للدولة للتعامل مع الزيادة السكانية

كشفت رندا فخر الدين مستشار الصحة الإنجابية، عن حجم الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في قضية الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن التوجه المصري أصبح صحيحا في مواجهة الانفجار السكاني.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه نظره منذ البداية للقضية السكانية، وأن هناك عدم توازن بين الزيادة والنمو الاقتصادي، لافتة إلى أننا كنا في السابق نعمل على الخدمات وتنظيم الأسرة، وأن وزارة الصحة هي المسئولة عن ذلك، وكان توجها خاطئا، لكن الرئيس السيسي قال: “كلنا مسئولون عن هذه الزيادة”.

وأوضحت رندا فخر الدين مستشار الصحة الإنجابية، أن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت في مشروع تنمية الأسرة المصرية، وهو كيف نعمل على الإنسان، وكيف يفهم دوره، واحتياجنا لنمو اقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني؛ كي تظهر التنمية، لافتة إلى أننا نحتاج لأن يفهم الجميع أهمية دورهم في المجتمع.

وأشارت رندا فخر الدين مستشار الصحة الإنجابية، إلى أنه يجب على المواطنين مساعدة الدولة في النهوض بمجهوداتها، فبعض المشروعات جعلت مناطق محددة مسئولة عن إنتاج شيء معين، وأصبحت تتميز بمنتج معين، مؤكدة أن الدولة تقوم بمجهودات جبارة في منظومة الصحة خلال الـ9 سنوات الماضية، ولكن عليها عبء كبير مع الزيادة السكانية.