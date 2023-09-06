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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأسهم اليابانية تواصل مكاسبها بدعم من ضعف الين وصعود النفط

صدى البلد

 

أغلقت الأسهم اليابانية عند مستويات مرتفعة جديدة، اليوم الأربعاء، إذ دعم أضعف سعر للين منذ نوفمبر أسهم شركات تصنيع السيارات في حين حققت أسهم الطاقة مكاسب وسط ارتفاع أسعار النفط الخام.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعًا 0.62% عند 33241.02 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق له خلال شهر.

كما أنهى المؤشر توبكس التداولات مرتفعًا 0.62% عند 2392.53 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 33 عامًا.

وسجل المؤشران بذلك ارتفاعًا للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول فترة مكاسب للمؤشر نيكي منذ منتصف مايو والأطول للمؤشر توبكس منذ منتصف أبريل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى "آي.جي": "يواصل الدولار الارتفاع مقابل الين ويجعل قطاع التصدير بأكمله في اليابان أكثر قدرة على المنافسة"، متوقعًا أن يصل نيكي إلى 35000 نقطة هذا العام.

وأضاف "لا أرى في الوقت الحالي حقًّا، أي شيء يزعزع استقرار الدولار مقابل الين أو المؤشر نيكي، كلاهما يبدو قويًّا جدًّا".

وكان قطاع معدات النقل من بين أفضل المجموعات الصناعية أداءً في بورصة طوكيو والبالغ عددها 33 مجموعة؛ إذ قفز اثنين في المئة مع انخفاض قيمة الين لنحو 148 للدولار، ما عزز قيمة الإيرادات الخارجية.

وارتفعت أسهم هوندا وتويوتا ومازدا 1.91% و2.39% و4.67% على الترتيب.

وصعدت أسهم شركات النفط والفحم 1.47% بعد أن تجاوز سعر النفط الخام 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر بفعل تمديد السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية حتى نهاية العام.

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