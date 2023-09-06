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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

عقار منهار
عقار منهار

‏نجحت فرق الإنقاذ البري التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة في انتشال جثة ثالثة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار لتصبح الحصيلة النهائية ٣ جثث و٣ مصابين.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بانهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق في حدائق القبة ووجود أشخاص أسفل الأنقاض.

‏على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الإنقاذ البري بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات في استخراج ٣ أشخاص متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات.

عقار منهار انهيار عقار انتشال جثة الحماية المدنية الإنقاذ البري

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انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

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