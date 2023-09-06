انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

‏نجحت فرق الإنقاذ البري التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة في انتشال جثة ثالثة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار لتصبح الحصيلة النهائية ٣ جثث و٣ مصابين.

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بانهيار عقار سكني مكون من أربعة طوابق في حدائق القبة ووجود أشخاص أسفل الأنقاض.

‏على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الإنقاذ البري بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات في استخراج ٣ أشخاص متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات.