فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

وثق مقطع فيديو كيف سرقت إمرأة صينية هاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة من متجر في فوجيان، جنوب شرق الصين.

أظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “جنوب الصين الصباحية” المرأة المعروفة باسم "تشيو" تتصفح هاتف آيفون 14 بلس داخل متجر.

آيفون 14 بلس

بعد ثوان بسيطة، رفعت تشيو هاتف آيفون 14 بلس نحو فمها حيث بدأت تقضم الكبل المخصص للحماية لضمان عدم سرقة الهواتف المعروضة في المتاجر.

وبعد عدة محاولات نجحت بالنهاية بفصل الجهاز عن قاعدته وأسقطته في حقيبتها دون أن يلاحظهها أحد.

ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا حتي قبض رجال الشرطة الصينية على المرأة بعد 30 دقيقة من مغادرتها المتجر.