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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

«المصيلحي» يجتمع بشعبة للذهب للتحضير للنسخة الثالثة من المعرض الدولي للمجوهرات «نبيو»

صدى البلد

عقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا؛ للتحضير للدورة الثالثة من المعرض الدولي للذهب والمجوهرات "نبيو"، والذي سيبدأ فعالياته في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر المقبل.

الاجتماع حضره كل من: اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، والمهندس لطفي المنيب نائب أول رئيس الشعبة، والمهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة، وكمال جابر مدير جمرك مركز المعارض والمؤتمرات، والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية .

وأكد المصيلحي أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية، وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة؛ لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية، كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية.

وأضاف أن الدورة الحالية من المعرض "نبيو" ستتم تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ومصلحة الدمغة والموازين والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية مشيرا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي موسع لإطلاق المعرض وعرض كامل التفاصيل التنظيمية قبل انطلاق فعالياته.

ومن جهته، قال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن النسخة الحالية من "نبيو" يتم تنظيمها علي مساحة 7500 متر مربع بأرض المعارض "المنارة" وستشمل أجنحة للمصنعين المحليين والدوليين بالإضافة إلى جناح خاص لعرض منتجات الورش الصغيرة والمتوسطة ودعم تلك الورش بتخفيض أسعار المشاركة وإتاحة عرض منتجاتهم بالأسواق من خلال معرض دولي له سمعة واسعة في مجال إنتاج المجوهرات بالأسواق الدولية والإقليمية والتعرف علي أحدث وسائل التصنيع لتحسين إنتاجية هذه الورش وتعظيم الفرص الإنتاجية والربحية لهم.

وأضاف أن المعرض سيشهد هذا العام مشاركة للمصممين المصريين بتخصيص جناح خاص للمصممين لعرض التصميمات المصرية علي المصنعين الدوليين والمحليين.

ومن جهته، قال لطفي المنيب نائب أول رئيس الشعبة إن النسخة الجديدة ستشهد مضاعفة لمساحة المعرض حيث بدأنا النسخة الأولى بمساحة عرض 3000 متر مربع بينما تبلغ المساحة الحالية 7500 متر مربع وذلك نظرا لتضاعف إقبال العارضين علي المشاركة.

وأشار أن النسخة الماضية من "نبيو" شهدت مشاركة 75 شركة محلية من كبار منتجي المجوهرات المصرية و 35 شركة دولية من إيطاليا والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا.

ومن جانبه قال أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة إن تحليل بيانات الزائرين للنسخة الأخيرة من "نبيو" أوضحت حضور حوالي 7 آلاف زائر محلي 85 % منهم قام بزيارة المعرض للشراء المباشر بما يعطي ثقة كبيرة للعارضين في وجود فرص جديدة لتسويق منتجاتهم وهو ما انعكس علي زيادة الإقبال علي المشاركة، بينما 10% من الزائرين قام بالزيارة للتعرف علي طبيعة المنتجات وجودتها و5% جاء لاستكشاف الفرص المتاحة في إنتاج وتجارة المشغولات الذهبية ذلك بالإضافة لمائة مشترٍ دولي وترتب علي زيارتهم عدد من الصفقات التصديرية.

التموين نبيو الذهب شعبة الذهب المعرض الدولي للذهب والمجوهرات

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