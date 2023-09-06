عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: الرئيس السيسى وضع مواجهة الأزمة السكانية في بؤرة الاهتمام العالمي

صالح سلطان ، عضو
صالح سلطان ، عضو مجلس الشيوخ

أكد المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية 2023، والمنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة وضعت قضايا وملفات الارتقاء بالمنظومة الصحية بصفة عامة والأزمة السكانية بصفة خاصة فى بؤرة الاهتمام العالمى مطالباً من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الصحة العالمية بصفة خاصة تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدول التى تعانى من مشكلات فى قطاعى الصحة والسكان.


وقال "سلطان" فى بيان له أصدره اليوم إن القضايا المهمة التى تناولها الونيس الرئيس عبدالفتاح السيسي فى كلمته خاصة بشأن الأزمة السكانية كشفت عن حقيقة فى غاية الاهمية تتمثل فى مدى خطورة القضية السكانية التي تعرقل حصاد ثمار التنمية الشاملة وما تشكله من عبء ثقيل وتهديد للجهود العظيمة التي تبذلها الدولة في كافة المجالات مؤكداً أن الأزمة السكانية والزيادة الكبيرة فى معدلات النمو السكانى لها تأثيراتها السلبية على الخدمات التى تقدمتها الدولة فى قطاعات الصحة والتعليم والسكن ومشروعات الكهرباء والطاقة ومياة الشرف والصرف الصحى.


وأكد المهندس صالح سلطان اهمية تضافر الجهود الحكومية وجميع مؤسسات الدولة والمواطنين فى التوصل الى حلول جذرية وغير تقليدية تكفل المساهمة الحقيقية والفاعلة فى مواجهة المشكلة السكانية بمختلف أبعادها مطالباً باعطاء اولوية كبيرة لتوعية المواطنين بمخاطر هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني ومشروعات التنمية والمشروعات القومية العملاقة والجهود المبذولة للنهوض بملف الصحة، مما ساهم في توفير الرعاية والتغطية الصحية الشاملة لجموع الشعب المصري.

صالح سلطان مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

كاف يفسخ عقده مع بي إن سبورتس| هانشوف ماتشات الأهلي فين؟.. تفاصيل

ترشيحاتنا

اليوم.. فرانس فوتبول تعلن عن المرشحين لجائزة الكرة الذهبية

حرب باردة جديدة.. نداء عاجل من الصين إلى القوى الكبرى

«الحقوا بيعوا».. مفاجأة في أسعار الذهب عالميا

هيدي كرم تفجر مفاجأة بسبب رفضها دور وداد في جعفر العمدة

يوفر جميع المستلزمات.. الغرف التجارية: تخفيضات «أهلا مدارس» تصل لـ30% هذا العام

شريف جاد: قنوات روسية قدمت تغطية متميزة جدا لفعاليات مهرجان العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

لن تصدق ما حدث لـ سيدة استنشقت فلفلا حارا

استنجدت بزوجها .. فقرة غريبة تتسبب في فزع عروسين بقاعة حفل زفافهما|شاهد

كاف يفسخ عقده مع بي إن سبورتس| هانشوف ماتشات الأهلي فين؟.. تفاصيل

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ