نيابةً عن وزير الخارجية السعودي.. نائبه يترأس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري بالقاهرة

نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودية ، يترأس نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، وفد المملكة في أعمال الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني على مستوى وزراء الخارجية من الجانبين العربي والياباني، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

وترأس الجانب العربي وزير الخارجية سامح شكري، فيما ترأسه من جانب اليابان وزير خارجيتها يوشيماسا هياشي.

ونوه نائب وزير الخارجية السعودي، في كلمته، بأهمية استمرار الحوار السياسي الذي يؤكد حرص الجميع على تعميق وتوسيع علاقات التعاون المتميزة في مختلف المجالات وتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وقال نائب وزير الخارجية السعودي: "من الأهمية بمكان في هذا الجانب تضافر الجهود في سبيل ضمان حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دولياً وإحلال السلام عبر المفاوضات وفقاً لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية".