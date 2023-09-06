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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لتعزيز ثقافة الترشيد.. تعاون بين مياه الشرب بالجيزة وجميع الجهات في المحافظة

صدى البلد

قال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إن الحفاظ على كل نقطة مياه مسئولية الجميع، مشيراً إلى أن الشركة تُولي اهتمامًا بالغاً بنشر رسائل التوعية المائية، بالتعاون مع جميع الجهات بمحافظة الجيزة.

وأوضح المهندس منصور بدوي، أن أحياء الطالبية والعمرانية، شهدت حملات توعية مباشرة مع الجمهور، بالتعاون مع محافظة الجيزة، حيث استهدفت تلك الحملات إرشاد المواطنين إلى السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

فيما شهدت قرية الحي بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة، والذي يشهد أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تنفيذ قافلة مائية شاملة لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، تم خلالها رفع عينات مياه عشوائية من منازل المواطنين للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب، واستطلاع رأى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة، وتوزيع مطبوعات للتوعية المائية.

وواصل فريق التوعية تنفيذ فعاليات أنشطته التوعوية، بالتعاون مع الكنيسة المصرية، حيث شهدت كنائس: القديس أبانوب بالبراجيل، والسيدة العذراء بكفر حكيم، والأنبا رويس بحدائق الأهرام، وأبو سيفين بالمطار، العديد من الأنشطة التوعوية، تضمنت ندوات للتوعية المائية، وتوزيع مطبوعات تحمل رسائل التوعية المائية، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة لصيانة وإصلاح السباكة التالفة، وأنشطة تفاعلية للأطفال من رواد الكنائس، والتعريف بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة.

وفي إطار الزيارات الميدانية التي تستقبلها محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي بالجيزة، استقبلت محطة مياه إمبابة، زيارة ميدانية من نادي الطالبية الرياضي، حيث تناولت الزيارة إلقاء الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الحصول علي كوب مياه نظيف، بالإضافة إلى شرح تفصيلي عن مراحل تنقية المياه، بدءاً من نهر النيل، ومروراً بمراحل التنقية المختلفة، ووصولاً بالمياه النقية، وتوزيع مطبوعات تحمل العديد من الرسائل التوعوية؛ تهدف إلى الحث على أهمية الحفاظ على المياه.

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