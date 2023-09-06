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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة النفق السفلي بالمحلة الكبرى

أعمال تطوير نفق الكوبري
أعمال تطوير نفق الكوبري السفلي بالمحلة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة النفق السفلي بحي ثان المحلة الكبرى في إطار خطة محافظة الغربية لتطوير المدينة والنهوض بها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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وأوضح رحمي أن مراحل التطوير شملت عزل النفق بالكامل وإعادة تأهيله، شاملا تطوير الأعمال الميكانيكية الخاصة بأعمال نزح المياه وتطوير شارع طلعت حرب، من خلال تجديد الأرصفة والتشجير وإعادة الرصف ووضع نظام لصرف مياه الأمطار.

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وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل لمدينة المحلة الكبرى في كافة القطاعات بها بالتوازي مع أعمال التطوير والتحديث بمصانع شركة مصر للغزل والنسيج مشيرا إلى أن أعمال التطوير التي تشهدها المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الجمهورية الجديدة الجمهورية الجديد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية السياسي الساعات المعتمدة الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح الدكتور طارق رحمي

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