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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

يوفر جميع المستلزمات.. الغرف التجارية: تخفيضات «أهلا مدارس» تصل لـ30% هذا العام

معرض اهلا مدارس
معرض اهلا مدارس

قال محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، إن نسب التخفيض في معرض “أهلا مدارس” تتراوح بين 15% و30% هذا العام، مشيرا إلى أنها نسبة ليست بقليلة.

وأضاف وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر الفضائية “الأولى”، أن دور المعرض توفير جميع السلع؛ لوجود عدد كبير جدا من الشركات والمستوردين والعارضين، وبالتالي المواطن والمستهلك يعرف أن المعرض يضم 5 قطاعات رئيسية، هي “الأدوات المكتبية، الملابس، الأحذية، الشنط، الأغذية”، ويكون بها كل ما يخص الطالب في العام الدراسي، ويكون تحت مظلة واحدة، حيث تكون المنافسة بين الشركات وبعضها البعض.

وتابع وكيل شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية، أن معرض “أهلا مدارس” بدأ منذ عام 2017، والمستهلك تعود على الجو الخاص بالمعرض؛ لأنه يكون رحلة لجميع أفراد الأسرة، لافتا إلى أن المواطن لن يجد هذا التشكيل الخاص بكل تلك المستلزمات إلا داخل المعرض.

محمد حسن الغرف التجارية الأدوات المكتبية شعبة الأدوات المكتبية معرض “أهلا مدارس” أهلا مدارس

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